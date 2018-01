Syriske regjeringsstyrker har brutt beleiring av militærbase utenfor Damaskus

NTB utenriks

Det melder en statskontrollert syrisk TV-kanal søndag. Murakabat-basen ligger i nærheten av Harasta i Øst-Ghouta utenfor den syriske hovedstaden.

159 opprørere og regjeringsstoldater er blitt drept i kamper ved basen siden 29. desember, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights, som også melder at regjeringssoldater har klart å bryte beleiringen.

Framrykkingen har skjedd med støtte fra det russiske flyvåpenet.

Da opprørere omringet basen for åtte dager siden, ble et ukjent antall soldater fanget på innsiden. Opprørene har meldt at de har tatt mange soldater som gisler.

