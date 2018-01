SOHR: Base med asiatiske jihadister rammet av eksplosjon i Syria – minst 23 drept

NTB utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at mange mennesker også er såret. Dødstallet er ventet å stige som følge av at flere skal være fanget under ruinene av bygget som ble rammet av eksplosjonen

Eksplosjonen var etter alt å dømme forårsaket av en bilbombe, skriver aktivister på sosiale medier. Basen ble nærmest utslettet. Den skal ha blitt brukt av hundrevis av krigere fra Kaukasus, som kjemper mot det syriske regimet sammen med den ytterliggående islamistgruppa Fatah al-Sham.

Tusenvis av asiater har sluttet seg til ytterliggående islamistgrupper i Syria. Mange av dem er fra sentralasiatiske land, deriblant uigurer fra Xinjiang-provinsen i Kina.

Idlib-provinsen ligger nordvest i Syria og er for det meste kontrollert av opprørere. Det siste året har mange opprørere blitt transportert til Idlib etter at regimet har tatt kontroll over stadig flere områder.

De siste ukene har syriske regjeringsstyrker trappet opp angrepene i denne delen av Syria, og siden 25. desember har regimets styrker tatt kontroll over mer enn 60 landsbyer, ifølge SOHR.

Det har flere ganger blitt meldt om bilbombeangrep i provinsen, og de knyttes ofte til oppgjør mellom ulike væpnede grupperinger.

Innbyggere har også anklaget IS for å stå bak slike angrep, men gruppa har ikke tilkjennegjort at den er til stede i Idlib. IS mistet i fjor kontrollen over alle byer og tettsteder den har kontrollert i Syria.

