Palestinakomiteen på israelsk svarteliste

Begrunnelsen for svartelistingen er at organisasjonene har oppfordret til boikott av Israel, sier den israelske ministeren Gilad Erdan i en uttalelse søndag.

Israel har lenge nektet å publisere den såkalte «BDS-svartelista» i sin helhet. Søndag snudde de og besluttet å sende den ut likevel, skriver Haaretz.

Gruppene regnes som del av den såkalte BDS-bevegelsen, som oppfordrer til boikott, stans av investeringer og sanksjoner mot Israel som følge av menneskerettsbrudd mot palestinerne og okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Usikker håndheving

Alle medlemmer av organisasjonene på lista fratas muligheten til å reise til landet, ifølge israelske myndigheter. I tillegg nektes personer innreise hvis de ankommer Israel på vegne av eller som en del av en delegasjon fra disse gruppene.

Ordførere og andre myndighetspersoner som oppfordrer til boikott av Israel, vil også bli nektet adgang, ifølge Haaretz.

Ifølge regjeringen skal listen gis til israelske innvandringsmyndigheter, men det er ikke klart hvordan svartelisten skal håndheves. Organisasjonene på lista har tusenvis av medlemmer verden over, og noen er også jødiske.

Jødisk organisasjon

I tillegg til den norske Palestinakomiteen rommer lista organisasjoner i Sverige, Frankrike, Italia, Irland, Tyskland, Storbritannia, Sør-Afrika og søramerikanske land. Også den europeiske paraplyorganisasjonen ECCP er omfattet.

Seks av organisasjonene er amerikanske, blant dem den jødiske organisasjonen Jewish Voice for Peace.

– Israels avgjørelse om spesielt å forby JVP er forvirrende, men ikke overraskende, gitt en ytterligere svekkelse av demokratiske normer og en økende bekymring for BDS' makt som et verktøy til å kreve frihet, skriver JVP i en kommentar på Facebook.

Organisasjonen har 13.000 medlemmer.

Nobelprisvinner

En annen amerikansk organisasjon som er ført opp, er American Friends Service Committee, en kvekerorganisasjon, som i 1947 vant Nobels fredspris for sitt arbeid for flyktninger under annen verdenskrig.

Gruppa var også engasjert i kampen mot apartheid i Sør-Afrika, og støttet da en boikott slik den nå gjør mot Israel som følge av behandlingen av palestinerne.

BDS-bevegelsen har fått en rekke kirkelige organisasjoner til å avstå fra investeringer i Israel, Den har også økende støtte på amerikanske universiteter. Den har blant annet overtalt en rekke artister til å avlyse konserter og andre opptredener i USA.

