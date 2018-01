Over 2.000 afghanere skal være drept i Syria

NTB utenriks

Iran står bak en rekke militser som kjemper på Bashar al-Assads side i Syria, deriblant den afghanske Fatemiyoun-brigaden.

Gruppen, som ifølge iranske myndigheter består av frivillige rekrutter, har kjempet i Syria i fem år, opplyser Zohair Mojahed, som jobber med kultursaker i brigaden.

– Denne brigaden har gitt over 2.000 martyrer til islam, og 8.000 er såret, sier han i et intervju med den reformvennlige avisa Shargh lørdag.

Iran oppgir sjelden tall på dem som kjemper eller dør i iranske militæroperasjoner i Syria og Irak. Det siste antallet som ble oppgitt, kom fra krigsveteraner som i mars i fjor sa at 2.100 frivillige er blitt drept. Den gang ble det ikke spesifisert hvor mange som var utenlandske rekrutter.

Trusler om retur

Iran nekter for at de sender yrkessoldater til kamp i utlandet. Den mektige revolusjonsgardens hevder Iran bare bidrar med militære rådgivere og organiserer brigader av frivillige krigere fra Iran, Afghanistan og Pakistan.

Afghanske flyktninger som bor i Iran under svært dårlige levekår og med få rettigheter, tilbys lønn og oppholdstillatelse i bytte mot tjeneste for Assad. Mange blir også truet med tvangsretur for seg og sin familie til Afghanistan dersom de ikke reiser til Syria for å krige, ifølge menneskerettsorganisasjoner.

De drepte afghanske fremmedkrigernes familier belønnes med statsborgerskap i Iran.

Barnesoldater

Irans revolusjonsgarde har rekruttert afghanske flyktningbarn ned i 14-årsalderen, ifølge Human Rights Watch. Barnesoldatene er identifisert på gravsteiner i Iran og hylles i lokale medier.

Fatemiyoun er angivelig den største militære enheten som Iran har sendt til Irak og Syria og består av rekrutter fra den afghanske sjiaminoriteten.

De drepte fremmedkrigerne har blitt en del av Irans martyrkultur. I gatene henger bannere som til minne om deres offer i Syria, og de hylles i statlige medier og under fredagsbønnen. Regimets budskap er at de kjempet mens de forsvarte den sjiamuslimske helligdommen til minne om profeten Muhammeds barnebarn Sayyida Zeinab i Damaskus.

Demonstrasjonene mot regjeringen i Iran forrige uke kan imidlertid tyde på at misnøyen med Irans krigføring i utlandet er økende. Protestene dreide seg i hovedsak om økonomi, men demonstranter kritiserte også Syria-krigen og de enorme pengesummene som brukes på militæret.

Fattigdom

Flere millioner afghanske flyktninger bor i Iran, og mange av dem lever i dyp fattigdom og med en vedvarende trussel om å bli sendt tilbake til det krigsherjede hjemlandet. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch anslo i fjor høst at 15.000 afghanere har kjempet for Fatemiyoun-brigaden.

Iran har tidligere gitt støtte til afghanske styrker som kjempet mot Taliban i hjemlandet, samt mobilisert afghanere til krig mot Saddam Husseins styrker under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet.

Rundt 3.000 afghanere ble drept i kamp i Irak på 1980-tallet, sa Mojahed i lørdagens intervju.

