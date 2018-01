Irans utenriksminister invitert til EU for å drøfte protester

NTB utenriks

– Sammen med EUs utenrikssjef har vi besluttet å invitere den iranske utenriksministeren, hvis mulig neste uke, sier Gabriel til den tyske rikskringkasteren ZDF søndag.

Demonstrasjonene brøt ut i romjulen og fortsatte i flere dager. De begynte som en protest mot økonomiske problemer og korrupsjon, men endret etter hvert flere steder karakter og ble til protester mot regjeringen. Flere steder ble politistasjoner og regjeringsbygninger angrepet.

Gabriel understreker at Tyskland var raskt ute med å si at folk har rett til å demonstrere, men han framholder at regjeringen i Berlin ikke er på linje med USAs president Donald Trump, som har sagt han vil hjelpe iranerne med «å ta tilbake» regjeringsmakten.

Både Tyskland og Frankrike har advart mot å bruke Irans interne konflikter til å fremme egne mål.

