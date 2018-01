90 studenter pågrepet i Iran

NTB utenriks

Det melder BBC lørdag. Reformvennlige medlemmer av den iranske nasjonalforsamlingen krever at de fengslede demonstrantene får rettshjelp.

En av parlamentarikerne, Mahmoud Sadeghi, sier til Iranske studenters nyhetsbyrå at mange av de pågrepne studentene ikke deltok i protestene. Et annet parlamentsmedlem, Farid Mousavi, sier pågripelsene var av forebyggende hensyn og at mange snart vil bli løslatt, melder BBC.

Reformvennlige parlamentsmedlemmer er kalt inn til en spesialsesjon blant de folkevalgte søndag for å diskutere årsakene til uroen.

Innenriksministeren, sjefen for etterretningen og Irans sikkerhetsrådssjef ventes alle å delta i møtet, som skal skje bak lukkede dører, ifølge nyhetsbyrået ISNA.

De såkalte hardlinerne i iransk politikk har forklart protestene som brøt ut 28. desember med et påstått komplott fra utenlandske makter. Den moderate presidenten Hassan Rouhani og hans allierte har også antydet dette, men samtidig innrømmet at ikke alle demonstrasjonene kan ha vært styrt utenfra av «Irans fiender».

Minst 21 mennesker ble ifølge statlige medier drept i fem dager med protester og opptøyer, men aktivister har meldt om høyere tall. Uavhengige rapporter fra protestene, som i stor grad skjedde i provinser utenfor hovedstaden Teheran, er vanskelig tilgjengelig.

