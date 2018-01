13 ungdommer drept i Senegal

NTB utenriks

– Væpnede personer angrep unge mennesker som lette etter ved i Bayotte-skogen, et område i kommunen Boutoupa. 13 ble drept og to klarte å flykte, sier AFPs militærkilde i Ziguinchor, regionshovedstaden i Casamance.

Ni unge mennesker ble alvorlig såret i lørdagens angrep og er brakt til sykehus i Ziguinchor, melder det senegalesiske nyhetsbyrået APS.

Casamance var herjet av væpnet konflikt i over 30 år, men den vestafrikanske regionen har vært relativt fredelig siden 2012.

Separatistgruppa MFDC gikk til krig for uavhengighet for Casamance i desember 1982. Opprørerne har for lengst sluttet å angripe den senegalesiske hæren, som er synlig til stede i området.

Den senegalesiske obersten Abdoul Ndiaye bekrefter at 13 mennesker ble drept i angrepet like utenfor Ziguinchor. Massakren skjedde bare timer etter at to fanger fra MFDC ble løslatt av hæren etter forhandlinger.

Ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet. Det er det verste i regionen på flere år og har utløst frykt for ny uro sør i Senegal.

