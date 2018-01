USA med ny advarsel til Iran i Sikkerhetsrådet

NTB utenriks

USA innkalte Sikkerhetsrådet til et ekstraordinært møte for å diskutere protestene som har krevde rundt 20 menneskeliv i Iran mellom 28. desember og 2. januar.

Det var ventet at russerne ville forsøke å stanse møtet da det ble holdt samtaler bak lukkede dører i forkant av møtet, men det skjedde ikke.

– Det iranske regimet har nå fått en advarsel: Verden kommer til å følge med på hva dere gjør, sa Haley til Sikkerhetsrådet fredag.

Haley sa videre at verdenssamfunnet må «gjøre mer» for å hindre at Iran knebler demonstranter. Hun trakk spesielt fram iranske myndigheters restriksjoner på bruk av sosiale medier.

Russland anklaget tidligere fredag USA for å gripe inn i Irans indre anliggender ved å kalle inn til møtet i Sikkerhetsrådet om den iranske protestbølgen.

– USA fortsetter å blande seg, åpent og skjult, i andre lands indre anliggender. De gjør dette på skamløst vis, under påskudd av at de bryr seg om demokrati og menneskerettigheter, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov ifølge nyhetsbyrået Interfax.

