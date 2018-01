Stadig færre flykter fra Nord-Korea

NTB utenriks

1.127 nordkoreanere fant veien til Sør-Korea i 2017, færre enn 100 i måneden og en nedgang på 21 prosent fra året før. Dette var det laveste antallet siden 2001.

De aller fleste som flykter fra Kim Jong-uns lukkede land, finner først veien til Kina. Der lever de ofte i flere år, før de via andre land tar seg til Sør-Korea.

– Nedgangen i antallet ankomster er svært bekymringsfullt og skyldes ikke at livet har blitt mye bedre i Nord-Korea. Det skyldes at kinesiske myndigheter, samtidig som de har sluttet seg til skjerpede sanksjoner mot den nordkoreanske økonomien, også slår hardere ned på nordkoreanske flyktninger, sier Sokeel Park i Liberty in North Korea, en organisasjon som bistår nordkoreanere med å flykte til Sør-Korea.

Kinesiske myndigheter er derfor delaktige i Nord-Koreas brudd på menneskerettighetene, mener han.

Seo Jae-Pyong i Association of North Korean Defectors i Seoul tror menneskesmuglere som har bistått flyktningene med å nå Sør-Korea via Kina, nå velger å ligge lavt av frykt for kinesiske myndigheter.

Nord-Korea har også skjerpet grensekontrollen siden slutten av 2015 og utplassert flere vakter og tekniske installasjoner for å hindre flukt.

Drøyt 31.000 nordkoreanere har flyktet til Sør-Korea siden 1948, da de to landene offisielt skilte lag. Toppen ble nådd i 2009, da 2.914 nordkoreanere fant veien til nabolandet i sør.

