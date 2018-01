Nord-Korea har takket ja til samtaler

NTB utenriks

Sist de to land møttes på høyt nivå var i desember 2015, og tirsdagens møte i grensebyen Panmunjom blir derfor sett på som et tegn på gryende diplomatisk tøvær.

Det første tegnet kom i nyttårstalen til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, der han antydet at landet vurderer å sende utøvere til vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i februar.

Direktelinje

Sørkoreanske myndigheter svarte med å invitere til høynivåsamtaler 9. januar, og nordkoreanerne foreslo å gjenåpne den direkte telefonlinjen mellom de to lands ledelse.

Telefonlinjen ble gjenåpnet onsdag, og torsdag fulgte Sør-Korea ytterligere opp ved å utsette en militærøvelse som skulle ha blitt holdt sammen med USA i forbindelse med OL.

Fredag kom den offisielle bekreftelsen fra Pyongyang om at nordkoreanske myndigheter har takket ja til invitasjonen om høynivåsamtaler, der temaet blir Nord-Koreas mulige deltakelse i vinter-OL.

Bortkastet

USAs president Donald Trump har tidligere hatt liten tro på at det går an å forhandle med Kim Jong-un, noe han ga klart uttrykk for i oktober.

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, tvitret Trump da.

Tillerson holdt på sin side døra på gløtt for Nord-Korea, og det samme gjorde USAs spesialutsending til landet, Joseph Yun, i midten av desember.

– Det er svært vanskelig å vite hvilke intensjoner de har uten at vi har en dialog med dem. Vi er åpne for dialog og vi håper at de vil gå med på dialog, sa Yun.

Atomknapp

Mens Kim Jong-un i sin nyttårstale strakte ut en hånd til Sør-Korea, var budskapet hans til president Donald Trump mer krigersk.

– Hele USA er innen rekkevidde for våre kjernevåpen og knappen for å utløse dem er alltid på mitt skrivebord. Det er ingen trussel, sånn er virkeligheten, sa Kim i talen.

Svaret fra Det hvite hus lot ikke vente på seg.

– Kan noen fra hans utsultede og utarmede regime fortelle ham at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp virker, tvitret Trump, tilbake.

Nyheten om at Nord- og Sør-Korea var blitt enige om å gjenåpne direktelinjen og snakke sammen, stilte Trump seg denne uka noe avventende til.

– Kanskje er det gode nyheter, kanskje ikke – vi får se, tvitret han onsdag.

(©NTB)