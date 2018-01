Macron foreslår «partnerskap» mellom EU og Tyrkia

NTB utenriks

Fredagens besøk Erdogans første i Paris siden han innførte unntakstilstand etter kuppforsøket i 2016.

Men ifølge Macron gjør utviklingen i Tyrkia det foreløpig umulig å få til noen utvikling i Tyrkias søknad om EU-medlemskap.

– Demokratier må vise full respekt for rettsstaten, sa Macron da han fredag holdt en felles pressekonferanse med Erdogan.

– Når det gjelder forholdet til EU er det klart at den siste utviklingen og valgene ikke tillater noen framgang i prosessen, sa Macron videre.

Han foreslo i stedet et «partnerskap» mellom EU og Tyrkia som kan ivareta landets plass i Europa.

– Kan tvinge fram avgjørelse

Erdogan fastslo på sin side at tyrkerne er utslitt av å vente på en avgjørelse i spørsmålet om EU-medlemskap.

– Kanskje det vil tvinge oss til å ta en beslutning, sa presidenten, uten å utdype hva beslutningen kan bli.

Flere EU-land mener det er på tide å avslutte de mangeårige samtalene om tyrkisk medlemskap, og også Erdogan har gjort det klart at prosessen henger i en tynn tråd. Macron mener begge parter må være ærlige og slutte å late som det er framgang i prosessen.

Menneskerettsbrudd

Erdogans besøk i Paris er blitt tolket som et forsøk på en tilnærming til vestlige land.

Macron er imidlertid blitt kraftig kritisert av fransk venstreside for å ta imot Erdogan dagen før femårsdagen for drapene på tre kvinnelige kurdiske aktivister i Paris. Tyrkisk etterretning anklages for å stå bak den blodige likvideringen på et kontor i den franske hovedstaden.

Tyrkia er blitt kritisert for omfattende menneskerettsbrudd etter kuppforsøket i landet sommeren 2016. Rundt 50.000 personer er fengslet og 110.000 andre fjernet fra sine stillinger i offentlig sektor i kjølvannet av kuppforsøket.

Ikke minst har forholdet til Tyskland blitt forverret som følge av at tyrkiske politikere ikke fikk lov til å drive valgkamp blant tyrkere bosatt i Tyskland i forkant av fjorårets folkeavstemning i Tyrkia. Den endte med at Erdogan fikk mer makt.

– Samme holdninger

Tyrkia har også slått hardt ned på pressen. Organisasjonen Reportere uten grenser arrangerte fredag en demonstrasjon i Paris i protest mot Tyrkias manglende pressefrihet og fengslingen av en rekke journalister.

Erdogan selv vektla likhetene mellom Frankrike og Tyrkia da han uttalte seg om besøket rett før avreise til Paris.

– Frankrike er et land hvis meninger og holdninger til regionale og globale utfordringer i stor grad sammenfaller med våre egne, sa han.

Under besøket i Paris drøftet Erdogan og Macron blant annet kampen mot terror og Jerusalems status.

