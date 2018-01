Erdogan hardt ut etter dom mot tyrkisk bankmann i USA

NTB utenriks

En amerikansk domstol fant onsdag Mehmet Hakan Atilla skyldig i fem punkter av svindel, hvitvasking og brudd på USAs sanksjoner mot Iran.

Atilla er nestsjef i den statlige tyrkiske banken Halbank og mye av saken mot ham bygde på forklaringen til den tyrkisk-iranske forretningsmannen Reza Zarrab.

Zarrab ble pågrepet da han ferierte i Miami i 2016 og gikk senere med på å samarbeide med amerikansk påtalemyndighet.

Instruerte banker

I retten hevdet han blant annet at Erdogan og Tyrkias tidligere økonomiminister Ali Babacan hadde instruert to tyrkiske banker til aktivt å bidra til brudd på Iran-sanksjonene.

Zarrab hevdet også å ha betalt millioner av dollar i bestikkelse til daværende økonomiminister Zaref Caglayan, for å legge til rette for ulovlig gullhandel med Iran.

Caglayan nektet for dette, men trakk seg i desember 2013. Erdogan avviser også påstanden og har gjentatte ganger hevdet at hele saken er et amerikansk plott mot Tyrkia.

Får følger

– Det vi er vitne til i USA, er en rekke av alvorlige plott. Dersom USA mener at dette er rettferdighet, så er verden dømt til undergang, sa han fredag.

Tyrkia, som er medlem av NATO og alliert med USA, mener de fleste bilaterale avtaler som er inngått mellom de to land, nå er i ferd med å miste sin verdi.

– De er i ferd med å bli foreldet. Jeg beklager å måtte si dette, men etter dette er det slik prosessen blir, sier han.

