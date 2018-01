USA åpner store områder for offshore oljeleting

NTB utenriks

De amerikanske kildene opplyser til nyhetsbyrået AP at planen offisielt skal legges fram senere torsdag.

Det skal blant annet åpnes for oljeleting utenfor California for første gang på over 30 år. Også utenfor Georgia og andre områder langs østkysten ønsker regjeringen å tillate leting etter olje og gass for første gang på lenge. Utvidelsen av leteområdene ligger an til å bli den største i USA på flere tiår.

Men planen ble umiddelbart møtt med massiv kritikk både fra miljøorganisasjoner og politikere, også fra Det republikanske partiet som president Donald Trump tilhører.

Den republikanske guvernøren Rick Scott i Florida mener oljeplanen truer delstatens naturressurser.

Innenriksminister Ryan Zinke beskriver regjeringens forslag som en begynnelse på en prosess hvor også kritiske røster vil bli hørt. Han forsikrer at hensynet til Floridas naturressurser har høyeste prioritet.

I forrige uke foreslo Trump-regjeringen å fjerne regler som ble innført etter Deepwater Horizon-katastrofen i 2010 for å hindre nye oljeutslipp. Begrunnelsen var at reglene hadde påført oljebransjen store økonomiske tap.

