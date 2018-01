Trump truer med å saksøke Bannon

NTB utenriks

Bakgrunnen for trusselen er påstander Bannon kommer med i boken «Fire and Fury», som er ført i pennen av Michael Wolff. Deler av innholdet i boka er gjengitt av tidsskriftet New York og avisa The Guardian.

Bannon beskylder blant annet Trumps sønn Donald jr. og svigersønn Jared Kushner for forræderi og spår at den pågående Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller i stor grad kommer til å dreie seg om hvitvasking av penger.

Trump slo onsdag tilbake mot påstanden og anklaget Bannon for å ha gått fra vettet.

– Da han ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, heter det i en uttalelse fra Trump onsdag.

Avtalebrudd

Trumps advokat Charles Harder truet samme dag i brevs form med å saksøke Bannon for brudd på fortrolighetsavtaler.

– Du har brutt avtalen ved blant annet å ha kommunisert med forfatteren Michael Wolff om Trump og hans familiemedlemmer, heter det i brevet.

Steve Bannon var en av Trumps fremste strateger både i valgkampen og den første tiden i Det hvite hus. Nå hevder Trump at de to sjelden møttes på tomannshånd.

– Han bare later som han har hatt innflytelse, hevdet Trump via sin talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Forræderi

I boken «Fire and Fury» kommenterer Bannon blant annet om et møte i Trump Tower i New York i juni 2016, mellom Trumps sønn og svigersønn og den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som skal ha hevdet å sitte på informasjon som kunne skade Trumps rival Hillary Clinton.

Bannon kaller i boka møtet som «forrædersk», «upatriotisk» og «bad shit» og sier at det burde ha vært rapportert til FBI.

Da Bannon forlot Det hvite hus, gikk han tilbake til sin tidligere jobb som sjef for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Selv om han mistet stillingen som sjefstrateg for presidenten, lovet han å kjempe videre for å bidra til å gjennomføre Trumps politiske agenda.

