Protestene avtar i Iran

Teherans gater var rolige i morgentimene torsdag, og heller ikke fra andre iranske byer kom det meldinger om demonstrasjoner eller uro.

Myndighetene i landet har imidlertid stengt sosiale medier og det er derfor usikkert om det har funnet sted hendelser som det ikke er rapportert om.

Store menneskemengder demonstrerte onsdag i flere iranske byer til støtte for regimet, og lederen for den iranske revolusjonsgarden, Mohammed Ali Jafari, slo fast at uroen var slått ned.

Protestene mot regimet begynte 28. desember, angivelig som følge av misnøye med kraftig prisstigning og høy arbeidsledighet. Hundrevis av demonstranter er siden pågrepet.

