Minst 20 drept i selvmordsangrep i Kabul

Angrepet var tilsynelatende rettet mot politiet, men det er også sivile blant ofrene, opplyser talsmann Nasrat Rahimi i departementet.

Det hadde vært en protest i området, og flere av demonstrantene diskuterte fortsatt med politiet da selvmordsbomberen slo til torsdag kveld.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder via sin propagandakanal Amaq at de står bak angrepet. IS hevder i meldingen at 80 politifolk ble drept eller såret.

Ifølge Kabul-politiet hadde opprørspoliti blitt satt inn i området da protestene ble voldelige. Bakteppet var politiaksjoner dagen før i to distrikter i byen mot ulovlig narkotika- og alkoholhandel.

Elleve personer ble pågrepet, opplyser polititalsmann Basir Mujahid. Én person ble også drept da politiet ble møtt med væpnet motstand fra «alkohol- og narkolangere», og det utløste protestene, ifølge Mujahid.

Selvmordsangrepet er det første i Kabul så langt i år. I fjor ble over 500 mennesker drept i over 20 ulike bombe- og skyteangrep i den afghanske hovedstaden. For en drøy uke siden ble 41 mennesker drept og 84 såret i et IS-angrep mot et sjiamuslimsk kultursenter i Kabul.

