Dow Jones passerer 25.000 poeng

Rundt et kvarter inn i handelen satte Dow Jones rekorden, som holdt seg gjennom handledagen og settes bare fem uker etter at indeksen passerte 24.000 poeng for første gang. Dow Jones endte torsdag med en oppgang på 0.6 prosent til 25.075 poeng.

Standard & Poor's 500 klatret 0,4 prosent til 2.723 poeng, mens Nasdaq steg 0,2 prosent til 7.077 poeng.

Oppturen forklares blant annet med sterke amerikanske jobbtall fra privat sektor og en forlengelse av børsoptimismen knyttet til Donald Trumps omstridte skattereform. IT-selskaper, som har sørget for noen av de største gevinstene på amerikanske børser det siste årene, fortsetter samtidig oppturen.

Oljeprisen fortsetter også å stige, og ett fat nordsjøolje ble torsdag omsatt for over 68 dollar for første gang siden mai 2015.

