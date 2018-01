«Bombesyklon» stanser tusenvis av fly på USAs østkyst

NTB utenriks

Nesten 75 prosent av avgangene fra Boston og Newark i New Jersey ble torsdag innstilt på grunn av snøkaoset, ifølge nettstedet FlightAware. Air France kansellerte alle sine flyginger fra Paris til Boston og New York.

Det ventes kraftig vind og full storm i kastene på Long Island og i Connecticut fredag. New York kan få opptil 30 centimeter snø, og mange skoler er blitt stengt.

Ekstrem vinterkulde har preget store deler av USA tidligere denne uka, og i sørstaten Alabama er det blitt målt minus 13 grader celsius. I områder langs østkysten med sterk vind kan den opplevde temperaturen bli på minus 29 grader.

Amerikanske medier beskriver snøstormen som en «bombesyklon» – men uværet er ikke fullt så eksplosivt som ordet kan tyde på. Begrepet brukes av meteorologer om lavtrykk som utvikler seg svært raskt.

Snøværet begynte i Mexicogolfen for to dager siden. Det rammet først Florida der skoler og forretninger ble stengt. Også etter at snøværet har passert, er det ventet svært kaldt vær, og enkelte steder forventer meteorologene kulderekorder.

Forrige gang det snødde i Florida, var for nesten 30 år siden. Enkelte steder i delstaten er det denne uken blitt observert iguana-øgler paralysert av kulde som har ramlet ned fra trær.

