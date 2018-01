NTB utenriks

Trumps uttalelse er en kommentar til uttalelser fra Bannon som gjengis i en ny bok skrevet av Michael Wolff. I et utdrag fra boka som ble offentliggjort i The Guardian onsdag, kaller Bannon et møte der blant andre presidentens sønn og en russisk advokat deltok «forrædersk».

– Steve Bannon har ingenting å gjøre med meg eller mitt presidentskap, sier Trump om sin tidligere sjefstrateg.

(©NTB)