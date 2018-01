Sør- og Nord-Korea gjenåpnet «hotline»

NTB utenriks

De to landene, som aldri har fulgt opp våpenhvilen fra 1953 med en fredsavtale, har tidligere hatt en slik direktelinje.

I 2016 ble kontakten brutt, men onsdag varslet Nord-Korea at landet igjen er villig til å kommunisere direkte med nabolandet i sør, opplyser det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet.

Ifølge en talsmann for departementet ble linjen fra grensebyen Panmunjom gjenåpnet klokka 7.30 norsk tid, og kontakten er opprettet. Det er foreløpig ikke kjent om lederne i de to landene har gjort bruk av den.

– Jeg tror dette er et skritt på veien til et klima der det blir mulig å kommunisere til alle tider, sier en talsmann for Sør-Koreas president Moon Jae-in, Yoon Young-chan.

Fornøyd Kim

Lederen for det nordkoreanske byrået for kontakt med Sør-Korea bekrefter at direktelinjen mellom de to land gjenåpnes, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Nordkoreanske tjenestemenn opplyser samtidig at landets leder Kim Jong-un er godt fornøyd med at Sør-Korea takket ja til tilbudet om å gjenoppta dialogen.

OL-diplomati

Kim antydet i sin nyttårstale at landet vurderer å sende en delegasjon til vinter-OL i Pyeongchang i februar. Tirsdag svarte Sør-Korea med å inviterte nordkoreanerne til høynivåsamtaler 9. januar, noe som trolig bidro til Nord-Koreas beslutning om å foreslå gjenåpning av direktelinjen.

USAs president Donald Trump, som tidligere har slått fast at det er nytteløst å forhandle med Nord-Korea, ser også positivt på nyheten om at direktelinjen åpnes.

– Kanskje er det gode nyheter, kanskje ikke – vi får se, tvitret han onsdag.

Atomknapper

Kims forsonende nyttårsbudskap var rettet til Sør-Korea. Overfor USA var tonen en annen. Kim kunngjorde i talen at han har «en atomknapp» på skrivebordet.

– Hele USA er innen rekkevidde for våre kjernevåpen og knappen for å utløse dem er alltid på mitt skrivebord. Det er ingen trussel, sånn er virkeligheten, sa Kim.

Trump svarte «vi får se, vi får se», da han nyttårsaften ble spurt om Kims utsagn om en atomknapp. Tirsdag kveld kvitterte Trump på Twitter:

«Kan noen fra hans utsultede og utarmede regime fortelle ham at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp virker», skrev Trump, som flere ganger har omtalt Kim som «den lille rakettmannen».

