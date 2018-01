Månedslang protest varslet i Honduras

NTB utenriks

Tirsdagens varsel kommer i forkant av at Hernandez tas i ed for en ny periode 27. januar.

Opposisjonen har krevd at den andre valgomgangen, mellom Hernandez og opposisjonskandidat Salvador Nasralla, 26. november i fjor må annulleres. De mener det har foregått valgfusk, og utenlandske observatører sier de merket seg uregelmessigheter ved valget.

Etter valget gjennomførte opposisjonen flere demonstrasjoner og ble møtt av et stort oppbud politi og soldater. Minst 31 mennesker ble drept i sammenstøtene, ifølge landets menneskerettighetskommisjon.

Forrige måned sa USA at landet anerkjenner Hernandez som valgets vinner. Den konservative 49-åringen får støtte fra Washington for sin politikk som skal hindre strømmen av migranter som reiser fra Honduras til USA uten å ha papirene i orden. 64 år gamle Nasralla innrømmet nederlaget etter at USA gikk offentlig ut og støttet Hernandez, men gikk inn i striden igjen etter at Opposisjonsalliansen mot diktaturet krevde at valget ble annullert.

– Vi har en strategi som vi skal utvikle i løpet av januar, sier Nasralla. Strategien innebærer «protesthandlinger», inkludert en demonstrasjon gjennom gatene i landets nest største by San Pedro Sula lørdag.

– Ingen bør adlyde en regjering som tilraner seg makten, sier opposisjonens koordinator Manuel Zelaya som på en pressekonferanse sa at Nasralla er landets rettmessige president.

