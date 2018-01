Juveltyver slo til mot utstilling i Venezia

NTB utenriks

Tyvene fikk med seg en brosje og et par øreringer fra Al Thani-samlingen, som var utstilt i palasset, opplyser italiensk politi. Tyveriet skjedde på utstillingens siste dag.

De stjålne juvelene er mindre verdifulle enn enkelte andre objekter i samlingen, som blant annet omfatter edelsteiner fra Mogulrikets tid. Politiet opplyser imidlertid at de er laget av gull, platina og diamanter, og i italienske medier anslås det at verdien tilsvarer et titall millioner kroner.

Politiet i Venezia opplyser at alarmen gikk rundt klokken 10 onsdag formiddag. De sperret av området øyeblikkelig, men tyvene hadde allerede forlatt museet, som er en av de største turistattraksjonene i Venezia.

Politisjef Vito Gagliardi sier til nyhetsbyrået ANSA at tyvene klarte å utsette utløsningen av alarmen, noe som gjorde at de lyktes i å unnslippe.

Al Thani-samlingen eies av den qatarske sjeiken Hamad bin Abdullah Al Thani og omfatter 270 indiske og indiskinspirerte smykker og juveler fra Mogulrikets tid for 400 år siden og fram til i dag. Magasinet Forbes har tidligere omtalt samlingen som «uten sidestykke».

