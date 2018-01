Amerikanske styrker angrep angivelig bombebil i Somalia

NTB utenriks

Bilbomben skulle brukes mot sivile mål i Mogadishu, sier det amerikanske forsvarets Afrika-kommando AFRICOM i en uttalelse onsdag. Det skal ha vært den islamistiske ekstremistgruppa al-Shabaab som sto bak bombeplanen.

– To terrorister ble drept og en improvisert bilbombe ødelagt, og angrepet forhindret at bomben ble brukt mot folk i Mogadishu, heter det i AFRICOMs uttalelse.

– Vår vurdering er at ingen sivile ble drept i angrepet, står det videre.

Angrepet fant sted cirka 50 kilometer vest for Mogadishu tirsdag. USA har trappet opp droneangrepene mot al-Shabaab etter at Donald Trump ble president. I fjor gjennomførte amerikanske styrker over 30 droneangrep i Somalia.

Al-Shabaab kunngjorde onsdag at gruppa har drept fem menn som var anklaget for å ha spionert for somaliske, kenyanske og etiopiske myndigheter.

