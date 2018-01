SOHR: Sju sivile drept i luftangrep i Idlib i Syria

NTB utenriks

Regjeringsstyrker og deres allierte har kjempet mot opprørere og islamistiske grupper i området over en uke. De har fått luftstøtte fra russiske kampfly. Angrepet tirsdag var rettet mot byen Khan Subul sentralt i Idlib, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som får sine opplysninger fra et nettverk av aktivister og observatører inne i det krigsherjede landet.

– Minst sju ble drept, fem barn og to kvinner. Vi vet ikke om angrepene ble gjennomført av det syriske regimet eller russerne, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman til AFP.

Regjeringsstyrkenes offensiv i utkanten av Idlib kommer etter to måneder med sporadiske kamper som ifølge FN har drevet mer enn 60.000 mennesker på flukt.

AFPs korrespondent melder om nye sammenstøt i området tirsdag.

(©NTB)