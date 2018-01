Bulgarias president stanser lov mot korrupsjon

NTB utenriks

Bulgaria er et av EUs mest korrupte land, og unionen har forsøkt å presse landet til å ta tak i problemet.

Den nye loven er allerede vedtatt av den bulgarske nasjonalforsamlingen. Men Radev la ned veto mot antikorrupsjonsloven tirsdag – dagen etter at Bulgaria overtok formannskapet i EU.

– Selv om disse tiltakene er nødvendige, er de utilstrekkelige for å oppnå den effektive bekjempelsen av korrupsjon som folket forventer, sier presidenten.

Han peker på at loven ikke sikrer tilstrekkelig beskyttelse av varslere. I tillegg skal styret i et nytt antikorrupsjonsorgan utnevnes av nasjonalforsamlingen, og Radev frykter at etterforskerne vil bli utsatt for politisk press.

Loven må nå drøftes videre i nasjonalforsamlingen. De folkevalgte har likevel mulighet til å overkjøre presidenten og sørge for at loven trer i kraft uten endringer.

