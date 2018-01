NTB utenriks

Mannskapet på to var fra Costa Rica, opplyser myndighetene.

Flyet var et Cessna 208 propellfly og tilhørte selskapet Nature Air. Det styrtet i et fjellrikt skogområde i Guanacaste-provinsen nordvest i landet like etter at det hadde tatt av.

Bilder som Costa Ricas departement for offentlig sikkerhet har publisert fra ulykkesstedet, viser vrakrester som brenner.

Ulykkesårsaken er foreløpig ikke kjent.

