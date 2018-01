Kim ønsker et fredfylt OL i nabolandet

NTB utenriks

I sin nyttårstale sier lederen i nord at han inderlig ønsker at OL i sørkoreanske Pyeongchang blir fredelig, melder NBC på Twitter. Nord-Korea vurderer å sende en delegasjon til lekene, ifølge Kim, som sier landet vil «treffe nødvendige tiltak» for å delta.

– Nord-Koreas deltakelse er en god mulighet til å vise et samlet koreansk folk. Representanter for begge landene kan snart møtes for å diskutere mulighetene, sa den nordkoreanske lederen.

Han ønsker det beste for både Nord- og Sør-Korea i sin nyttårstale. Både arrangørene og myndigheten i nabolandet har gitt uttrykk for at de ønsker at Nord-Korea skal delta, men det vil avhenge av det politiske klimaet.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har uttalt at nordkoreansk deltakelse i vinter-OL vil sørge for lekenes sikkerhet, skriver Reuters.

– Atomknapp

Men selv om Kim ga uttrykk for vennlige og fredelige tanker i talen, snakket han også om landets atomprogram og sa Nord-Korea har «fullført» sine kjernevåpen og at han nå har «en atomknapp» på skrivebordet.

– Hele USA er innen rekkevidde for våre kjernevåpen og knappen for å utløse dem er alltid på mitt skrivebord. Det er ingen trussel, sånn er virkeligheten, sa Kim i talen som ble kringkastet mandag morgen. Dermed kan USA aldri starte en krig mot Nord-Korea, sier lederen. Han sier landet må masseprodusere atomvåpen og missiler.

– Vi får se

USAs president Donald Trump svarte «vi får se, vi får se», da han nyttårsaften ble spurt om Kims utsagn om en atomknapp. Det amerikanske utenriksdepartementet har så langt ikke besvart Reuters forespørsel om en kommentar til Kims nyttårstale.

En talsmann for Sør-Koreas president svarer at de fortsatt går gjennom talen til den nordkoreanske lederen.

(©NTB)