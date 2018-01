Iranske myndigheter strammer grepet etter dager med demonstrasjoner

NTB utenriks

Til sammen 13 personer skal ha blitt drept etter at demonstrasjonene tok til i landets nest største by Mashhad torsdag, melder nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene forsøker nå å få kontroll over situasjonen. Et stort politioppbud er på plass i Teheran, der små grupper demonstranter løper gjennom sentrum og roper slagord mot myndighetene, opplyser lokale medier.

Hundrevis av personer er pågrepet siden protestene begynte. Ifølge statlig TV skal iranske sikkerhetsstyrker ha slått tilbake mot «bevæpnede demonstranter» som forsøkte å ta over politistasjoner og militærbaser.

I byen Najafabad ble en politimann drept og tre andre såret da demonstranter skjøt mot politiet med jaktrifler, ifølge statlig TV.

Den mektige Revolusjonsgarden offentliggjorde bilder av tre personer som er ettersøkt for sin rolle i opptøyene, og oppfordret også publikum til å rapportere om «opprørske elementer».

Trump tvitret

Folket protesterer mot president Hassan Rouhani og hans regjering, og noen protesterer mot landets øverste leder og åndelige overhode, ayatolla Ali Khamenei.

Et stadig stigende prisnivå, en arbeidsledighet på omkring 12 prosent og frustrasjon over at lovede reformer ser ut til å gå svært langsomt ligger bak demonstrasjonene.

USAs president Donald Trump har stått bak kraftige økonomiske sanksjoner mot landet og er kritisk til den sittende regjeringen. Mandag ga han sin støtte til demonstrantene.

– Iran svikter på alle plan. Tiden er inne for forandring, tvitret han.

Presidenten advarer

– Irans folk står fritt til å demonstrere. Offentlige myndigheter og institusjoner må ha rom for kritikk, sa Rouhani søndag, men advarte folk mot å bruke vold.

Presidenten erkjente at folk er misfornøyde med den islamske republikkens skakkjørte økonomi, men understreket samtidig at regjeringen ikke vil nøle med å bruke makt overfor dem de anser som lovbrytere. Myndighetene i Iran blokkerte midlertidig nyttårsaften de sosiale mediene Instagram og Telegram. Mandag kunne internettbrukere igjen benytte seg av plattformene, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Myndighetene har bekreftet at mer enn 400 er pågrepet etter at uroen startet. Omkring 100 av dem skal være satt fri.

Upopulær

– Det stående problemet er økonomien, og Rouhanis regjering som ikke har vært populær. Arbeidsløsheten er et enormt problem. Inflasjonen er ødeleggende for de aller fleste. Det har vært så mange ting som har skjedd som har opprørt folk, sier religionshistoriker og midtøstenekspert Kari Vogt ved Universitetet i Oslo til NTB mandag.

Vogt mener at situasjonen vi nå ser i Iran, må sees i lys av det som skjer i Midtøsten for øvrig.

– Iran er på mange måter mektige stormakters fiende – stormakter som USA og Saudi-Arabia. Rouhanis diplomater har gjort en vellykket innsats for å få USAs sanksjoner knyttet til atompolitikken hevet. Dette åpnet for nye muligheter på den økonomiske fronten, og den åpningen er nå satt i fare, dels ved at USA holder fast ved sin sanksjonspolitikk.

Seniorforsker Kjetil Selvik i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) deler Vogts syn på den voksende misnøyen med presidentens regjering. Han mener demonstrasjonene i Iran kan føre til en betydelige svekkelse av dagens regjering.

– Rouhanis politiske prosjekt har vært å være en modererende kraft i det iranske regimet, men det er vanskelig å gjennomføre et slikt prosjekt når det skytes i gatene. Regimet som sådan vil nok bestå. Iran har et ekstremt sterkt sikkerhetsapparat som ikke nøler med å bruke makt, sier Selvik til NTB.

