Guterres: – Jeg kommer med en advarsel, ikke en oppfordring

– På nyttårsdagen i 2018 kommer jeg ikke med en oppfordring, men med en advarsel til verden. Vi kan avslutte konflikter, overvinne hat og forsvare felles verdier. Men vi kan bare klare det sammen, sier Guterres.

Generalsekretæren minnet om at han for et år siden ba om at 2017 skulle bli et fredens år, men sa at verden på mange måter hadde gått i motsatt retning. Både nye farer har oppstått og konflikter har blitt forverret, mens bekymringen for atomvåpen ikke har vært verre siden den kalde krigen, la han til.

– Samtidig har virkningene av global oppvarming blitt verre i et bekymringsfullt tempo, ulikhetene i verden øker og det har vært grusomme brudd på menneskerettighetene. Nasjonalisme og fremmedfrykt øker, sier Guterres.

FN-sjefen understreket sin tro på at verden kan bli tryggere, konflikter kan avsluttes, hat overvinnes og verdier forsvares, men sier samhold er en forutsetning for å oppnå dette.

– Samhold er veien fremover. Vår fremtid avhenger av det.

