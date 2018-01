Britisk familie på fem døde i flystyrt nær Sydney

NTB utenriks

Flyet styrtet i elva Hawkesbury nær forstaden Cowan, om lag 50 kilometer nord for Sydney, opplyser australsk politi.

Det ble observert flydeler og olje på overflaten av vannet da et redningshelikopter ankom ulykkesstedet, melder ABC. Sjøflyet ble funnet på 13 meters dyp og dykkere fra politiet i New South Wales hentet opp de omkomne.

Natt til mandag melder flere australske og britiske medier at de omkomne er et britisk par, kvinnens elleve år gamle datter og mannens to voksne sønner. 58 år gamle Richard Cousins var sjef for et stort cateringselskap og har tidligere sittet i styret i Tesco, en av Storbritannias største supermarkedkjeder. Flygeren var 44 år gamle Gareth Morgan, en erfaren australsk pilot.

Flyet tilhørte selskapet Sydney Seaplanes, som driver sightseeingturer for turister og som er populært blant kjendiser. Selskapet har tidligere hatt passasjerer som Pippa Middleton, søster til Storbritannias hertuginne Kate, som gjest da hun var i Australia på sin bryllupsreise med ektemannen James Matthews i fjor.

Ulykken fant sted bare timer før nyttårsfeiringen startet.

Flyet var trolig av typen DHC-2 Beaver, et enmotors propellfly, opplyser australske transportmyndigheter. Ulykkesårsaken er ukjent.

(©NTB)