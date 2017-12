Rouhani: Folk står fritt til å demonstrere 

NTB utenriks

– Vi må ha rom for kritikk, fortsatte Rouhani, som samtidig advarte demonstrantene mot å bruke vold.

– Kritikk er noe annet enn voldsbruk og å ødelegge offentlige eiendommer, sa han videre.

Iran har vært preget av fire dager med protestaksjoner mot myndighetene. Demonstrasjonene begynte som en protest angivelig mot stigende priser og høy arbeidsledighet. Men det har utviklet seg til mer omfattende protester mot president Rouhani og hans regjering.

– Den offentlige bekymringen handler om mer enn bare økonomi, det handler om korrupsjon og åpenhet hos myndighetene, sa presidenten.

Lørdag ble over 200 demonstranter pågrepet i Teheran, mens to personer ble drept i byen Dorud. Myndighetene hevder IS sto bak drapene.

I talen sin kom Rouhani med kraftig kritikk av USAs president Donald Trump, som lørdag tvitret at «undertrykkende regimer ikke kan overleve for alltid».

– Trump har ingen rett til å sympatisere med iranske demonstranter, sa Rouhani.

– Denne mannen som i dag sier han sympatiserer med vårt folk, har glemt at han for få måneder siden kalte den iranske nasjonen for terrorister.

