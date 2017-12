FN-sjefen slår alarm for 2018

NTB utenriks

– Nasjonalisme og fremmedfrykt er på frammarsj, ulikhetene øker, klimaendringene akselererer og verden har vært vitne til grusomme brudd på menneskerettighetene, sa Guterres i sin nyttårstale og la til at frykten for atomvåpen nå er på sitt høyeste siden den kalde krigen.

Guterres påpekte at han overtok jobben som FNs generalsekretær for ett år siden med en oppfordring om å gjøre 2017 til et fredens år.

– Dessverre har verden tatt store skritt tilbake. På nyttårsdagen 2018 vil jeg ikke utstede en ny oppfordring. Jeg utsteder et rødt varsel for vår verden, sa han.

Guterres var FNs høykommissær fra 2005 til 2025. I løpet av sitt første år som verdensorganisasjonens toppsjef, har han måttet forholde seg til økende humanitære kriser i blant annet Myanmar, Jemen, Syria samt flere andre steder.

(©NTB)