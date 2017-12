Tyrkia fordømmer Hellas for å ha gitt tyrkisk avhopper asyl

NTB utenriks

– Dette viser nok en gang at Hellas er et land som beskytter og omfavner folk som konspirerer og planlegger komplotter, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet lørdag.

– Hellas har ikke vist den støtten og det samarbeidet vi forventer av en alliert i kampen mot terror, heter det videre i uttalelsen fra Ankara.

En gresk domstol besluttet fredag å innvilge asyl til en av de åtte tyrkiske offiserene som hoppet av til Hellas etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer.

Vil annullere vedtaket

Alle de åtte har sittet i varetekt i siden de tok seg til Hellas med et tyrkisk militærhelikopter. Offiseren som nå har fått asyl, er løslatt, mens de sju andre fortsatt sitter i varetekt i påvente av å få sine asylsøknader ferdig behandlet.

De sterke reaksjonene fra Tyrkia og det faktum at det var en uavhengig domstol som innvilget asylsøknaden, har ført til at den greske statsministeren Alexis Tsipras har bedt om at innvilgelsen av asylsøknaden annulleres og at saken vurderes på nytt.

Anstrengt forhold

Saken om de åtte avhopperne har ført til et enda mer anstrengt forhold mellom Hellas og Tyrkia, som begge er NATO-medlemmer. Tyrkia har gjentatte ganger krevd å få offiserene utlevert, men det har greske domstoler avslått med den begrunnelse at offiserene neppe vil få en rettferdig rettssak i hjemlandet.

I Tyrkia har over 50.000 mennesker blitt pågrepet av myndighetene i kjølvannet av kuppforsøket i juli 2016. I tillegg er over 100.000 blitt oppsagt eller permittert, deriblant mange lærere, dommere, soldater, polititjenestemenn og andre offentlige ansatte.

