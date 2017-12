Ringo Starr slås til ridder

NTB utenriks

Det er den andre britiske utmerkelsen 77 år gamle Ringo Starr, eller Richard Stark som han egentlig heter, mottar. I 1965 mottok Beatles den britiske imperieordenen.

Det eneste gjenlevende medlemmet av musikkgruppa Bee Gees, Barry Gibb, mottar også riddertittelen ved årsskiftet.

To ganger i året offentliggjøres en liste over personer som blir hedret for deres tjeneste, dyd og mot. Det skjer i juni og like før nyttårsaften.

Tidligere Beatles-medlem Paul McCartney ble slått til ridder allerede i 1997.

Prosessen starter med nominasjoner fra allmennheten som blir gjennomgått av to komiteer. Nominasjonene går deretter videre til statsministeren før utmerkelsen blir gitt av dronning Elizabeth.

Det er foreløpig ikke satt en offisiell dato for seremonien, som ofte finner sted flere måneder etter kunngjøringen.

