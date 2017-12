Krimforfatteren Sue Grafton er død

NTB utenriks

Grafton døde torsdag av brystkreft, opplyser familien.

Serien om privatdetektiven Kinsey Millhone består av 25 bøker der den første er «A for Alibi», som kom ut i 1982. Deretter jobbet hun seg gjennom nesten hele alfabetet. Millhone var ifølge Grafton hennes alter ego.

– Jeg er en introvert, så å skulle gjøre halvparten av det Kinsey gjør, er jeg ikke i stand til. Men det er gøy å kunne leve hennes liv uten noen form for straff, sa krimforfatteren til avisen The Seattle Times tidligere i år.

Den siste boken i serien var «Y for Yesterday», som kom ut tidligere i år. Hun rakk dermed ikke å avslutte alfabetet.

Graftons ektemann Steven Humphrey sier forfatteren strevde med å komme på en idé til den planlagte oppfølgeren «Z for Zero» i løpet av de to årene hun har gjennomgått kreftbehandling.

– Ingenting har blitt skrevet. Det er ikke noen «Z», bekrefter han.

Datteren Jamie Clark skriver på Graftons hjemmeside at moren var fast bestemt på at bøkene aldri skulle filmatiseres. Hun hadde heller ingen ønsker om at serien skulle fortsette via en såkalt «ghostwriter», som skriver på vegne av en annen forfatter.

– For oss i familien slutter alfabetet nå på Y, avslutter Clark.

