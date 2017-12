IFJ: Minst 80 journalister drept i år

NTB utenriks

Organisasjonen International Federation of Journalists (IFJ) la lørdag fram sin årlige «Kill Report». Her kommer det fram at 81 journalister mistet livet, de fleste som følge av målrettede drap, bilbomber eller i skuddvekslinger rundt om i verden. Oversikten gjelder til og med 29. desember i år.

Av de 80 drepte er åtte kvinner, hvorav to ble drept i Europa. Den ene var svenske Kim Wall, som døde om bord i ubåten til den danske oppfinneren Peter Madsen, mens den andre var gravejournalisten Daphne Caruana Galizia, som ble drept av en bilbombe på Malta.

Tallet viser en liten nedgang fra i fjor, da 93 journalister ble drept. Samtidig har omfanget av vold og trusler mot journalister økt betydelig i år sammenlignet med tidligere år, ifølge rapporten.

– Selv om tallet på drepte er nedadgående, er nivået av voldsbruk mot journalister uakseptabelt høyt, sier IFJ-president Philippe Leruth i en kommentar.

De fleste journalistdrapene i år har skjedd i Mexico, der til sammen 13 journalister er drept. Men mange ble også drept i konfliktsoner som Afghanistan, Syria og Irak.

Ifølge rapporten satt over 250 journalister fengslet i 2017.

