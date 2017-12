Gisselaksjon på postkontor i Ukraina

NTB utenriks

Mannen gikk inn på postkontoret og tok ni voksne og to barn som gisler, forteller den lokale politisjefen Oleg Bech til ukrainske medier ifølge Reuters.

Politiet forhandler med gisseltakeren og er jevnlig i kontakt med ham via gislenes mobiltelefoner. Bech opplyser at gisseltakeren virker rolig og at han ikke har kommet med noen krav.

Lørdag kveld ble de to barna samt tre kvinner sluppet fri.

– Vi forsøker å gjøre alt vi kan for å opprettholde kommunikasjonen med ham og gjøre det vi kan for å sikre at gislene blir satt fri, sier Bech.

Gisseltakeren skal ha sagt at han var bekymret for fangeutvekslingen som ukrainske myndigheter og prorussiske opprørere gjennomførte tidligere denne uken, og han ville at flere fanger skulle ha blitt løslatt.

Om lag 400 fanger ble satt fri i fangeutvekslingen onsdag, som var den største i sitt slag siden konflikten i Øst-Ukraina brøt ut i 2014.

(©NTB)