Gisselaksjon i Ukraina er over

NTB utenriks

En mann væpnet med skytevåpen og sprengstoff gikk lørdag ettermiddag inn på et postkontor i Kharkiv og tok flere voksne og to barn som gisler.

Etter et par timer med forhandlinger, slapp gisseltakeren fri de to barna og tre kvinner. Noen timer senere opplyste politiet at alle gislene var frigitt og at gisseltakeren var pågrepet.

Ingen av gislene ble skadd i aksjonen.

De første meldingene gikk ut på at det var elleve gisler, men da aksjonen var over, meldte noe ukrainske medier at det var sju gisler.

De frigitte gislene har fortalt at gisseltakeren virket rolig og at han behandlet gislene bra og tilbød dem kaffe og te. Han skal også ha fortalt at han led av en dødelig sykdom.

Politiet opplyser at gisseltakerne ikke hadde kommet med noen krav men at han skal ha sagt at han var bekymret for fangeutvekslingen som ukrainske myndigheter og prorussiske opprørere gjennomførte tidligere denne uken, og han ville at flere fanger skulle ha blitt løslatt.

Om lag 400 fanger ble satt fri i fangeutvekslingen onsdag, som var den største i sitt slag siden konflikten i Øst-Ukraina brøt ut i 2014.

