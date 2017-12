Bergs russiske advokat støtter hans forklaring

NTB utenriks

– Jeg tror det er svært viktig hvem nordmennene som spurt Frode Berg om å komme til Russland var, og hvorfor de gjorde det. Det er sannsynlig at han kan ha blitt lurt, sier Novikov til VG.

Han sier det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener Berg er en del av et spionnettverk, noe han selv mener er svært usannsynlig med tanke på at Berg var helt uforberedt på en eventuell pågripelse.

Forsvareren mener de to nordmennene som ba Berg om å ta med penger til Russland er sentrale i saken. Han tror også de kan ha koordinert det med FSB eller at det er de som har gjort et mislykket forsøk på spionasje.

Han sier til avisen at han kjenner identiteten til de to.

