Stoltenberg: NATO girer opp Russland-dialog i 2018

NATO og Russland gjenopptok i 2016 direkte samtaler på ambassadørnivå, to år etter at forholdet nådde sitt kjøligste nivå siden den kalde krigen som følge av Ukraina-krisen. I år holdt partene sitt første møte på øverste militære nivå.

– Jeg forventer at det blir flere møter og også mer bruk av denne formen for direktekommunikasjon på militært nivå. Så det ligger an til at vi fortsetter framover både med politisk dialog og med kommunikasjon på militært nivå, noe hele alliansen står bak, sier Stoltenberg i et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA.

USA mener imidlertid at økt dialog ikke nødvendigvis er likestilt med normalisering. Utenriksminister Rex Tillerson avviste denne måneden et tysk krav om at NATO må intensivere dialogen.

– Vi støtter dialog der det gir noen mening, sa Tillerson på et NATO-møte, og la til at det ikke kommer på tale å «gå tilbake til regulære kalendermøter» før Russland håndterer Vestens bekymring over Ukraina og hybridkrigføring.

Men Stoltenberg understreker viktigheten av å holde kommunikasjonskanalene åpne.

– Vi har behov for å håndtere det faktum at vi ser et mer selvsikkert Russland i øst. Samtidig er NATOs budskap at vi ikke ønsker en ny kald krig. Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp og vi ønsker politisk dialog med Russland, sier Stoltenberg.

– Denne dialogen er ikke enkel, men Russland er vår nabo og Russland er her for å bli, legger han til.

