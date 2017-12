Mange døde og skadde etter brann i Mumbai

NTB utenriks

Brannen ser ut til å ha startet i en restaurant i tredje etasje rundt klokka 13. Derfra har ilden spredt seg raskt gjennom den fire etasjer høye bygningen.

Bygget, som ligger i et tidligere industriområde sentralt i Mumbai, huser flere eksklusive restauranter. De har flyttet inn de siste årene for å gjøre strøket til et populært utelivsområde, meldte fjernsynskanalen New Delhi Television.

Åtte brannbiler rykket ut til brannen og mannskapet holdt på med slokkingsarbeidet i mer enn fem timer.

Politiet etterforsker brannårsaken.

