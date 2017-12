NTB utenriks

Angrepet skjedde fredag da en mann åpnet ild og prøvde å ta seg inn kirken i Helwan, som ligger like sør for Egypts hovedstad Kairo.

Angriperen ble til slutt skutt av politiet da han prøvde å ta seg inn i kirken.

I en kunngjøring på sitt propagandanettverk Amaq sier IS at de står bak angrepet. Ekstremistgrupper tilknyttet IS har det siste året gjentatte ganger angrepet flere kirker i Egypt.

Koptiske kristne utgjør rundt 10 prosent av Egypts befolkning på 93 millioner.

(©NTB)