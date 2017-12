52 pågrepet i demonstrasjoner i Iran

NTB utenriks

Ifølge en iransk tjenestemann er 52 personer arrestert etter demonstrasjonene i en rekke byer i Iran, der folk rettet sitt sinne mot regjeringen til president Hassan Rouhani.

Visepresident Eshaq Jahangiri sier at de økonomiske problemene var påskuddet for demonstrasjonene, men at det lå andre motiver bak. Noen av demonstrantene ropte «Død over Rouhani».

Rouhani, som ble gjenvalgt i mai, har satt seg som mål å rydde opp i den kaotiske banksektoren, øke utenrikshandelen og få kontroll over inflasjonen. Men mange synes det går for sakte.

