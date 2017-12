USA og Tyrkia slår strek over visumkrangel

NTB utenriks

Ifølge en uttalelse fra USAs ambassade i Ankara torsdag har Tyrkia gjennomført flere tiltak som har vært lovet fra høyeste nivå på et tidligere tidspunkt.

Dermed føler USA seg nå trygge på at sikkerheten rundt de konsulære tjenestene deres i Tyrkia er tilstrekkelig til at de kan gjenoppta alle ordinære visumtjenester i landet.

Ambassaden oppgir imidlertid ingen dato for når tyrkere kan søke om turistvisum og andre kortvarige visum på vanlig måte igjen.

Det var 8. oktober at USA kunngjorde at de ville stanse alle ikke-innvandringsrelaterte visumtjenester i Tyrkia av sikkerhetsårsaker. Det skjedde etter at en tyrkisk ansatt ved et amerikansk konsulat ble pågrepet av tyrkiske myndigheter like før.

Kort tid etter torsdagens uttalelse fra den amerikanske ambassade, kunngjorde den tyrkiske ambassaden i USA at de gjør det samme.

Innen kort tid skal dermed tyrkere kunne dra til USA og amerikanere dra til Tyrkia på samme måte som før.

