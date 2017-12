Italia sender soldater til Niger 

NTB utenriks

Agadez, den største byen sentralt i Niger, har ifølge AFP blitt et knutepunkt for migranter som forsøker å nå Europa via Libya. Byen omtales av flere medier som Afrikas menneskesmuglerhovedstad.

Italias statsminister Paolo Gentiloni opplyser torsdag at landet vil sende flere soldater til Niger for å få bukt med dette.

– Vi skal til Niger etter at vi fikk en forespørsel fra regjeringen i landet i begynnelsen av desember. Hensikten er å styrke sikkerheten i landet og ved grensene, samt å gi støtte til politiet, sier han.

Han betegner Niger som Afrikas viktigste transittland for migranter som vil til Europa, men legger til at landet også er blant de mest samarbeidsvillige i migrantspørsmål.

– Det er kanskje det mest samarbeidsvillige landet på dette området, siden det er et transittland som ikke mottar noen form for pengeoverføring fra migranter som bosetter seg i utlandet, sier den italienske statsministeren.

De nærmere 500 soldatene som sendes til Niger har tidligere i hovedsak tjenestegjort i Irak og Kuwait. Den første gruppen som reiser, på drøyt 200 soldater, skal etter planen dra til Niger allerede tidlig på nyåret.

Soldatene vil disponere to fly og rundt 130 kjøretøy, ifølge italienske medier.

