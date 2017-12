Irak forlenger internasjonalt flyforbud i Kurdistan

NTB utenriks

Irakiske myndigheter besluttet sent i september å kutte kurdernes flytilknytning til resten av verden som en konsekvens av at det kurdiske folk stemte for løsrivelse fra Irak. Folkeavstemningen ble avvist og erklært ulovlig av irakiske myndigheter.

Etter planen gjaldt det internasjonale flyforbudet til flyplasser i den selvstyrte kurdiske delen av Nord-Irak kun fram til utgangen av året. Talar Faiq Saleh, direktør ved flyplassen i den kurdiske hovedstaden Arbil, sier imidlertid at transportdepartementet i Bagdad har signalisert at forbudet vil gjelde fram til 28. februar.

–Kun innenlandske flyginger er tillatt, sier hun.

Flyforbudet er kun en liten del av en rekke restriksjoner og tiltak som er innført mot den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak etter folkeavstemningen.

Blant annet har de sentrale myndighetene i Irak tatt kontroll over flere omstridte regioner i Nord-Irak som inneholder viktige oljeressurser, noe som har rammet den kurdiske økonomien hardt.

Den kurdiske statsministeren, Nechirvan Barzani, fordømmer flyforbudet i en uttalelse torsdag. Han kaller det «kollektiv avstraffelse mot hele det kurdiske folk fra sentralmyndighetene i Irak», og anklager Bagdad for å bruke dette for å legge press i forkant av de kommende forhandlingene mellom partene.

