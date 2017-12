Putin leverte inn valgpapirer i Moskva

NTB utenriks

Putin troppet onsdag opp i valgkommisjonens lokaler i Moskva med minst 500 signaturer som støtter hans kandidatur, noe som er nødvendig for å stille som uavhengig kandidat.

Etter at valgkommisjonen har godkjent disse, får Putin lov til å samle inn de 1 million signaturene som er nødvendige for å bli ført opp på stemmeseddelen.

Den russiske valgkommisjonen avviste mandag kandidaturet til opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj, som dermed ikke får stille til valg. Årsaken til avvisningen er en tidligere dom for bedrageri, en dom som Navalnyj mener er politisk motivert.

Russerne går til urnene 18. mars for å velge president for seks nye år. Alt tyder på at Putin blir gjenvalgt, og oppslutningen om presidenten ligger på om lag 80 prosent i meningsmålingene.

