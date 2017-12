Flertall av briter mener EU sitter med de beste brexit-kortene

NTB utenriks

Kun 10 prosent av britene som ble spurt av YouGov sier de føler at Storbritannia sitter med de beste kortene.

Meningsmålingsinstituttet spurte 8.000 folk i sju forskjellige EU-land mellom 13. og 19. september ett enkelt spørsmål: Hvem mener du sitter med de beste kortene i brexit-forhandlingene?

Alternativene var Storbritannia, resten av EU, eller vet ikke. 23 prosent valgte det siste alternativet.

Av danskene svarte 61 prosent at de mener EU stiller sterkest, i Tyskland svarte 50 prosent det samme, mens i Norge og Sverige svarte 44 prosent at de mente EU stilte sterkest.

I Frankrike og Finland svarte kun 36 prosent at de mener EU har den beste forhandlingsposisjonen.

En meningsmåling tidligere i desember viste for øvrig også at brexit-opinionen i Storbritannia har forandret seg drastisk siden den dramatiske folkeavstemningen i 2016. 51 prosent av de spurte sa at de vil bli i EU, mens 41 prosent sa de ville melde seg ut på målingen fra BMG.

Under selve folkeavstemningen i 2016 stemte 52 prosent for brexit, mens 48 prosent stemte mot.

