Australsk kvinne slapp dødsdom i Malaysia

NTB utenriks

54 år gamle Maria Elvira Pinto Exposto ble pågrepet på flyplassen i Kuala Lumpur i desember 2014 og siktet for å ha forsøkt å smugle over et kilo metamfetamin.

Hennes advokater sier at hun ble lurt til å ta med seg kofferten der narkotikaen ble funnet. Hun ble tatt da hun mellomlandet i Kuala Lumpur på vei fra Shanghai i Kina til Melbourne.

Exposto dro til Shanghai for å møte en mann hun var blitt kjent med på internett, men han dukket ikke opp, og hun fikk i stedet en koffert med klær og julegaver til familien.

At hun var uskyldig, mente advokaten var bevist av at hun frivillig gikk gjennom tollen og la kofferten på bordet til inspeksjon. Da den ble skåret opp, ble narkotikaen funnet, og hun ble pågrepet.

(©NTB)