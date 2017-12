Menneskerettsgruppe: 44 opposisjonelle løslatt i Venezuela

NTB utenriks

Regjeringen løslot mandag ytterligere åtte politiske motstandere fra fengsel slik at det dermed er 44 som er løslatt av de 80 som Delcy Rodriguez lørdag sa ville bli satt fri siden julen er «en tid for forsoning». Rodriguez leder landets grunnlovgivende forsamling og en sannhetskommisjon som gransker demonstrasjonene mot Nicolás Maduros regjering.

– Regjeringen reduserer antallet politiske fanger for å senke kostnadene de utgjør. Det er fortsatt 227 politiske fanger igjen – det høyeste antallet som har vært ved noen jul, sa Foro Penals leder Alfredo Romero.

De opposisjonelle ble arrestert under demonstrasjoner som krevde Maduros avgang. Protestene i gatene begynte for alvor i 2014, da 43 mennesker ble drept i sammenstøt. De har fortsatt sporadisk siden det. Tidligere i år ble over 120 mennesker drept.

Venezuela opposisjonelle koalisjon ønsket løslatelsene velkommen, men skrev på Twitter at «de burde aldri ha blitt fratatt sin frihet siden det å strebe etter å gjenoppbygge et land som er ødelagt av regimet, ikke er en forbrytelse».

